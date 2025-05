PVC: Augusto Melo ouviu de conselheiros para renunciar e rebater inquérito

Indiciado pela Polícia Civil de São Paulo no caso Vai de Bet, Augusto Melo foi aconselhado a renunciar à presidência do Corinthians para se defender no inquérito, mas não deve fazê-lo, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O presidente do Timão convocou coletiva de imprensa para as 15h desta sexta-feira (23).

A pergunta fundamental para mim de manhã era: o Augusto Melo vai renunciar na coletiva? Tem uma coletiva às três da tarde, ele vai renunciar? Eu não estou nem descartando completamente, mas não, não vai renunciar.

Ele ouviu conselheiros que disseram que ele deveria renunciar. E o Ricardo Cury, que é o advogado dele, diz 'se você renunciar, você vai estar admitindo culpa de certa forma e isso vai te prejudicar no inquérito. Então, não renuncie'. Ele não vai renunciar.

Paulo Vinícius Coelho

Além de indiciado pela polícia, Augusto Melo é alvo de processo de impeachment no Conselho Deliberativo do Corinthians por gestão fraudulenta no caso Vai de Bet.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra