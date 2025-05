Provocado por torcedores, Neymar mostra escudo do Santos e pede silêncio

O Estádio Rei Pelé foi à loucura após o CRB eliminar o Santos na terceira fase da Copa do Brasil. Os torcedores presentes no estádio, em Maceió (AL), celebraram muito a vitória nos pênaltis e aproveitaram para pegar no pé de Neymar, que voltou a jogar após lesão.

Os fãs do Galo vaiaram e cantaram músicas provocativas. O astro, por sua vez, respondeu na saída de campo. Ele mostrou o escudo do Peixe e pediu silêncio, colocando o dedo indicador na boca. As imagens foram publicadas pela TNT Sports no X.

O CLIMA FICOU QUENTE NA SAÍDA DE CAMPO!! ?? O estádio Rei Pelé puxou xingamentos pro Neymar, que respondeu mandando a torcida ficar quieta e beijando o escudo do Santos!! #CopaDoBrasil2025 pic.twitter.com/TqwknWsS8D ? TNT Sports BR (@TNTSportsBR) May 23, 2025

Já o meia Lucas Kallyel celebrou a classificação do CRB imitando a comemoração do meia-atacante do Alvinegro Praiano.

Neymar voltou aos gramados após mais de um mês afastado por lesão. A última partida do camisa 10 havia sido em 16 de abril. Ele foi acionado com 20 minutos do segundo tempo e criou boas chances para os paulistas, mas os companheiros não conseguiram aproveitar.

Nas penalidades, o ídolo alvinegro foi o primeiro a bater pelos visitantes e até acertou a sua cobrança, porém Guilherme e Zé Ivaldo perderam e saíram como vilões.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília).