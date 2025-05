Portuguesa coloca à prova invencibilidade de 450 dias no Canindé

450 dias. Esse é o período de tempo que a Portuguesa não sabe o que é perder jogando no Estádio do Canindé.

A última derrota aconteceu em 28 de fevereiro do ano passado, no clássico contra o Palmeiras, pelo Paulistão. Desde então foram 12 partidas, com sete vitórias e cinco empates.

Nesta Série D o retrospecto é impecável. Dois triunfos em dois jogos, diante de Maricá e Rio Branco-ES. Resultados que empolgam o torcedor para o duelo deste sábado, às 17h (de Brasília), diante do Pouso Alegre. INVENCÍVEIS NO CANINDÉ ??? Estamos há 450 sem saber o que é perder jogando no Estádio do Canindé. Nesse período, foram 12 partidas disputadas, com 7 vitórias e 5 empates. Já vencemos os 2 jogos em casa até aqui na Série D e a expectativa é aumentar essa marca no duelo deste... pic.twitter.com/2RQyNQhjVx ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 23, 2025

"Nós sabemos da dificuldade e da importância da partida. Jogar no Canindé, com o apoio da nossa torcida, sempre é algo que pode fazer a diferença. Por isso é fundamental que o torcedor jogue junto com a gente", afirmou o zagueiro Eduardo Biazus.

Para o duelo contra os mineiros, o técnico Cauan de Almeida terá quase todo o elenco à disposição, com exceção do zagueiro Robson e do atacante De Paula, vetados pelo departamento médico.