Polêmica! Brasileiro levanta suspeitas de armação após sofrer nocaute relâmpago no MMA

No último fim de semana, o evento Xtreme Combat Championship 2, realizado em Viena, Áustria, teve seu destaque marcado por uma luta controversa entre o turco Burak Kizilirmak e o brasileiro Delberty Lamark. O confronto terminou em poucos segundos com um nocaute que rapidamente levantou suspeitas dentro da comunidade do MMA. A rapidez do desfecho e as circunstâncias da finalização provocaram questionamentos sobre a legitimidade do resultado.

A luta representava o retorno de Lamark ao octógono após quase seis anos afastado - sua última apresentação havia sido em 2018 - e chamou atenção não só pela velocidade do fim, mas também pela maneira como o golpe que derrubou o brasileiro foi desferido. Os comentaristas que narraram o combate elogiaram a técnica do turco, chegando a comparar seu jab a grandes nomes do esporte, como Anderson Silva, mas logo surgiram dúvidas quanto à real força do impacto.

Ao analisar os replays, alguns especialistas perceberam que o brasileiro aparentou ter sido atingido de fato, mas o momento em que ele se joga no chão, com a cabeça batendo com força contra o solo, levantou suspeitas de uma queda exagerada - ou até mesmo simulada. Essa hipótese ganhou força considerando o histórico recente do atleta europeu: sua última vitória também foi considerada duvidosa pelo site especializado 'Tapology', que classificou o combate como inelegível para figurar nos registros oficiais, alegando falta de competitividade e ausência de padrão internacional.

Mesmo diante da controvérsia, não há provas concretas de que os lutadores tenham participado de um resultado combinado. O portal 'MMA Fighting' ressaltou que, embora combates arranjados existam no esporte, são casos raros, e que é fundamental analisar essas situações com cautela para evitar julgamentos precipitados.

Atenção

O episódio reacende o debate sobre a integridade das competições em níveis menos expressivos do MMA, onde atletas menos conhecidos podem estar mais suscetíveis a pressões externas. O esporte continua em expansão global, mas casos como este reforçam a necessidade de uma fiscalização rigorosa para preservar a credibilidade e a seriedade da modalidade.

What a dive by Delberty Lamark against Burak Kizilirmak at XCC 2 in Austria pic.twitter.com/oY71IveNUo

- Matysek (@Matysek88) May 17, 2025

