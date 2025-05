Playoffs da NBA: Pacers vencem Knicks e abrem 2 a 0 nas finais do Leste

Nesta sexta-feira, o Indiana Pacers venceu o New York Knicks, fora de casa, por 114 a 109, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA). Com o triunfo, os visitantes ampliaram a vantagem para 2 a 0 na série melhor de sete das finais da Conferência Leste da NBA.

O destaque da partida foi o pivô Pascal Siakam, do Indiana Pacers. Ele foi o cestinha da partida, com 39 pontos marcados.

A série agora vai para Indianápolis. O jogo 3 será realizado no Gainbridge Fieldhouse, neste domingo, às 21h (de Brasília). O quarto duelo também será em Indiana e a bola sobe na próxima terça-feira, às 21h. Se necessário, as partidas 5, 6 e 7 ocorrerão na quinta, em Nova Iorque, no próximo sábado, na casa dos Pacers, e no dia 2 de junho, com o mando dos Knicks, respectivamente.

O jogo

Em duelo parelho, os Knicks saíram na frente no primeiro quarto. Com grande atuação do armador Jalen Brunson, que marcou nove pontos, a franquia de Nova Iorque saiu ganhando por 26 a 24.

O equilíbrio se manteve no segundo quarto. Os Knicks foram ligeiramente superiores, guiados pela dupla Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns. Combinados, os dois jogadores foram responsáveis por 20 pontos e aumentaram a vantagem dos mandantes para 52 a 49.

No terceiro quarto, o Indiana Pacers tirou a vantagem do New York Knicks e chegou ao empate. Tyrese Haliburton e Pascal Siakam combinaram para 18 pontos e deixaram tudo igual no placar: 81 a 81.

A partida continuou acirrada até os momentos finais do último quarto. E o Indiana Pacers saiu com a vitória no tempo normal, por 114 a 109.