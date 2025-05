Pior que 2023: Comentaristas debatem queda do Santos com Neymar

Após empate sem gols no tempo normal, o Santos foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB nos pênaltis (5 a 4), em jogo que marcou a volta de Neymar depois de mais de um mês lesionado. No Fim de Papo, Bira e Alicia Klein debateram os motivos da queda.

Bira: Ano do Santos é pior que 2023

O Neymar entra bem, acelera o jogo do Santos no meio-campo, mas enquanto ele estiver ao lado de jogadores vaiados o tempo todo na Vila, que não conseguem ter o mínimo de confiança, vai ficar impossível.

A situação do Santos é muito grave, pior que 2023 [ano do rebaixamento], mas [muitos acham que] não, que está tudo bem porque tem o suposto camisa 10 da seleção brasileira.

Bira

Alicia: Santos paga preço de depender de Neymar

O Santos se colocou em uma situação de muito risco: montar o time do Neymar. o que faz quando ele não está em campo? Era bem razoável prever que não estivesse, porque ele não esteve nos últimos dois anos. [...] O Santos está pagando o preço.

Alicia Klein

