Pedro Severino não corre mais risco de morte, revela o pai

Pedro Severino, jogador que vinha defendendo o Red Bull Bragantino, continua em sua luta por uma recuperação de um grave acidente automobilístico em 4 de março. Porém, há uma notícia importante que reforça as esperanças sobre o jogador: ele não corre mais risco de morte.

A informação foi divulgada pelo pai do atleta, Lucas Severino, em contato com a Rádio CBN de Ribeirão Preto.

Alguns dias depois do acidente, o protocolo de morte cerebral chegou a ser iniciado no caso de Pedro Severino. O procedimento foi interrompido após um reflexo de tosse apresentado com a retirada da sedação.

Na quarta-feira, um momento de emoção. Pedro Severino apareceu na janela do hospital em Ribeirão Preto e acenou para um grupo que habitualmente se reúne para rezar por sua recuperação.

"Ele está a cada dia melhor. Ele conseguiu, sim, andar com auxílio. Não anda ainda e foi até a janela para poder ver a oração", afirmou Lucas Severino, em entrevista ao G1.

Pedro Severino: relembre o caso

Pedro Severino e Pedro Castro, ambos da base do Red Bull Bragantino, sofreram um grave acidente automobilístico em Americana, interior de São Paulo, na madrugada do dia 4 de março. A colisão se deu na Rodovia Anhanguera e ambos eram passageiros de um carro que bateu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os dois atletas estavam retornando do período de folga para se reapresentarem ao clube paulista. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Já Pedro Castro estava no banco de trás e fraturou a vértebra cervical.