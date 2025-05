Pedro Severino, do Bragantino, apresenta evolução clínica expressiva

O jogador Pedro Severino, do Red Bull Bragantino, apresenta evolução expressiva em sua recuperação. A situação do jovem atacante de 19 anos foi atualizada pelo Hospital da Unimed de Ribeirão Preto (SP), no início da noite desta sexta-feira.

Esta é a primeira atualização do hospital desde 17 de março.

Segundo o boletim médico, Pedro possui seu estado clínico considerado estável, porém com demanda por ajustes eletrolíticos. Ele respira sem a ajuda de aparelhos, realiza exercícios motores diários com a equipe de fisioterapeutas hospitalares. Sua alimentação é pela via oral, complementada por suplementos alimentares via sonda.

Na última quarta-feira, o jogador apareceu na janela do hospital em Ribeirão Preto e acenou para um grupo que habitualmente se reúne para rezar por sua recuperação.

Pedro Severino: relembre o caso

Pedro Severino e Pedro Castro, ambos da base do Red Bull Bragantino, sofreram um grave acidente automobilístico em Americana, interior de São Paulo, na madrugada do dia 4 de março. A colisão se deu na Rodovia Anhanguera e ambos eram passageiros de um carro que bateu com a traseira de uma carreta, por volta das 5h20 (de Brasília).

Os dois atletas estavam retornando do período de folga para se reapresentarem ao clube paulista. Pedro Severino estava no banco do passageiro e seus ferimentos foram graves, precisando de uma cirurgia de emergência por um traumatismo craniano. Já Pedro Castro estava no banco de trás e fraturou a vértebra cervical.

Confira o último boletim médico divulgado pelo hospital:

Ribeirão Preto (SP), 23 de maio de 2025 - A Unimed Ribeirão Preto informa que o paciente Pedro Henrique Severino, jogador de futebol, de 19 anos, filho do ex-atacante Lucas Severino, segue em cuidados médicos e multidisciplinares no Hospital da Unimed Ribeirão Preto, desde o dia 06 de março de 2025.

Pedro foi transferido para o Hospital da Unimed de Ribeirão Preto no dia 06/03/2025, após receber os primeiros atendimentos no hospital da cidade de Americana (SP). Ele foi vítima de um gravíssimo acidente ocorrido em 04/03/2025, na Rodovia Anhanguera.

Neste período de 78 dias de internação, em razão da gravidade do trauma sofrido, a todo momento, Pedro inspirou cuidados especializados na Unidade de Terapia Intensiva, onde, inicialmente passou, por inúmeros exames e por monitoramento ostensivo de suas funções cerebrais. A sequência do tratamento envolveu também procedimentos cirúrgicos inerentes à complexidade do caso.

A gravidade do trauma craniano sofrido continua requerendo muitos recursos terapêuticos. Há um cuidadoso processo de reabilitação neuro-motora em curso que envolve médicos, profissionais de enfermagem, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Pedro e sua família também seguem assistidos pelo staff de profissionais de apoio do Hospital Unimed neste desafiador processo de reabilitação.

Os últimos procedimentos cirúrgicos realizados trataram da restauração da parte frontal de seu crânio e os resultados são considerados excelentes pela equipe que trabalhou no caso, coordenada pelo médico neurocirurgião José Luiz Romeu Boullosa.

Neste momento, Pedro encontra-se internado em unidade de enfermaria e os avanços em sua recuperação são muito expressivos, considerando sempre a gravidade em que foi recebido no Hospital.

De modo geral, seu estado clínico nesta sexta-feira (23/05) é considerado estável, porém com demanda por ajustes eletrolíticos que exercem papéis fundamentais no funcionamento do corpo humano.

Pedro respira sem a ajuda de aparelhos, realiza exercícios motores diários com a equipe de fisioterapeutas hospitalares, e sua alimentação é pela via oral, complementada por suplementos alimentares via sonda. O paciente caminha pelo quarto com apoio de seus pais e dos profissionais do Hospital, o que oportunizou uma rápida aparição sua em uma das janelas do quarto, na noite da última quarta-feira (21/3), em aceno aos amigos da família que ali oravam por sua recuperação.

Pedro ouve e responde aos chamados que lhe são dirigidos por meio de gestos e por comunicação falada. O caminho de sua reabilitação ainda é longo. Embora ainda não seja possível traçar prognósticos conclusivos, seu estado evolutivo é muito representativo para todas as equipes do Hospital e também para seus familiares, que diariamente têm agradecido ao apoio recebido de parentes, amigos e mesmo da comunidade em geral neste momento delicado para família.

Em nome da Unimed Ribeirão Preto, agradecemos a compreensão dos veículos de imprensa que, no exercício da nobre função de informar, busca junto à instituição informações periódicas sobre o caso, ao que temos atendido sempre que possível, em consenso com a família, que tem se dedicado de forma integral às necessidades de Pedro Severino.

Gil Cezar Alkimin Teixeira



Médico Intensivista - Coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital da Unimed de Ribeirão Preto

Julio Cesar Paim



Diretor Geral da Unimed de Ribeirão Preto