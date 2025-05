Palmeiras recebe ex-atletas em curso no CT e impressiona gringos: 'Harvard'

O Palmeiras recebeu hoje, na Academia de Futebol, diversos ex-jogadores e dirigentes que estão fazendo um curso da Fifa sobre a gestão de clubes, e eles ficaram impressionados com a estrutura do Alviverde. Um deles até comparou com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Os ex-jogadores ouviram palestras dos profissionais do Departamento de Futebol do Palmeiras, do Departamento Jurídico e da Análise de Mercado. Os ex-meio-campistas Lucas Leiva e Fernandinho, e o atacante Alexandre Pato (que ainda não anunciou a aposentadoria oficialmente) eram um dos visitantes.

Quem os acompanhou nas instalações do Alviverde garante que o grupo de alunos considerou a visita à Academia de Futebol como a melhor entre todas as realizadas durante o curso no Brasil. Antes, eles estiveram na Gávea (Flamengo), no CT do Fluminense, no CT de Cotia (base do São Paulo) e na Federação Paulista de Futebol, entre outras estruturas e locais.

Um dos alunos (representante do Fundo Soberano da Arábia Saudita) ficou tão impressionado com o centro de excelência do Palmeiras que pediu auxílio ao clube brasileiro para equipar melhor os centros de treinamento dos quatro clubes que mantém no país.

. Imagem: Werner Flister/Palmeiras

Já o dono de um clube dos EUA disse a dirigentes do Palmeiras que o clube brasileiro é uma inspiração e que pretende replicar o modelo do Verdão em sua equipe.

O ex-jogador argelino Ghedioura, que disputou a Copa do Mundo de 2010 e atualmente é assistente técnico do Al Arabi, do Catar, chegou a comparar o Palmeiras à prestigiada Universidade de Harvard, nos EUA. Após conhecer a estrutura oferecida aos jogadores do Alviverde, ele disse agora compreender por que os clubes europeus buscam os atletas do Palmeiras da mesma forma que as maiores empresas do mundo querem contratar os alunos de Harvard.