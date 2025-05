Palmeiras evita tratar jogo contra o Flamengo pelo Brasileiro como decisivo: "Três pontos em disputa"

Depois de garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras já vira a chave para a disputa do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe alviverde, que lidera o torneio, enfrenta o vice-líder Flamengo, pela décima rodada. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

O Palmeiras tem 22 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 18. Sendo assim, o Verdão não corre risco de perder a ponta d tabela, pelo menos nesta rodada, mas tem chance de ampliar essa vantagem. A comissão técnica evita tratar o jogo como "decisão".

"Decisivo talvez não. Ainda nem chegamos ao primeiro terço do campeonato. Lógico que é um jogo importante, sabemos disso. É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. São mais três pontos em disputa, nada mais que isso. Sabemos da responsabilidade do jogo, como de todos os outros" disse Vitor Castanheira.

O auxiliar concedeu a entrevista coletiva à imprensa após a vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque. Abel Ferreira deixou o estádio logo depois do apito final para poder acompanhar a formatura de sua filha mais velha.

A equipe palmeirense vem enfrentando uma maratona de jogos antes da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Com dois dias de preparação disponíveis, o Palmeiras se prepara para encarar o Flamengo. Em meio a isso, o Verdão tenta evitar mais lesões. No último jogo, o clube perdeu Raphael Veiga, com lombalgia, e Felipe Anderson, com dores na coxa direita. Ele será reavaliado apara entender qual foi seu problema.

"A preparação está começando agora (no vestiário). Depois teremos tempo para pensar no jogo. Em relação ao Felipe, não posso dar informações. Passadas 24h ou 48h teremos alguma informação. Ele sentiu, mas a gravidade não sei dizer", ressaltou Castanheira.