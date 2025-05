Neymar se coloca muito acima do Santos, afirma Lavieri

Neymar age como se fosse maior que o Santos em sua segunda passagem pelo clube, afirmou o colunista Danilo Lavieri no Posse de Bola.

Lavieri criticou a declaração do camisa 10 do Peixe após a eliminação nos pênaltis contra o CRB na Copa do Brasil.

O Neymar, Neymar S/A, vou chamar assim, porque aí a gente põe Neymar, Neymar pai, Neymar brothers, todos os parças do Neymar, eles se colocam muito acima dos Santos, como se o Santos estivesse fazendo um favor para eles.

Então, você vê o Neymar falando assim: ah, comigo é diferente em campo. Aí o Santos é eliminado, e ele sai mandando a torcida do CRB calar a boca.

Danilo Lavieri

Questionado após o jogo se vai renovar seu contrato, o craque respondeu: "não sei ainda". E completou: "Sei que comigo em campo as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos vimos que eu posso fazer a diferença, ajudar. Primeiro jogo que eu voltei e não dá para depender só de mim. Dependemos de todos para sair dessa situação".

O colunista destacou que o entorno de Neymar, inclusive, já começa a dar sinais de insatisfação no Santos.

Já tem um amigo dele que vai nas redes sociais e a gente sabe que os parças quando se manifestam, se manifestam para dar recado em nome do Neymar.

O Neymar tem influenciadores, amigos, quase que contratados para fazer a comunicação dele nas redes, e o cara fala -- o Neymar tentou, fez o máximo que deu, mas o Santos não tem elenco e não tem presidente à altura do futebol dele.

Danilo Lavieri

Reportagem do UOL de hoje mostra que o otimismo no clube com a renovação de Neymar diminuiu com a declaração.

Com rendimento médio de R$ 21 milhões por mês, Neymar tem vínculo com o Santos até 30 de junho. Ou seja, tem apenas mais três jogos a cumprir por contrato.

