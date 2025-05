Neymar faz diferença? Comentaristas analisam fala após queda na Copa do BR

Mesmo após a eliminação na Copa do Brasil, Neymar ressaltou que fez a diferença dentro de campo. No Fim de Papo, Alicia Klein, Bira e Paulo Massini debateram a declaração do camisa 10 santista.

Bira: Não dá para ter marra depois de 30 minutos

Faz a diferença em campo? Eu vi, Neymar, faz muito a diferença. A questão é que não dá para ficar 30 minutos em campo e sair com essa marra toda, saindo e sendo eliminado nos pênaltis. Joga contra toda a estrutura de ídolo. Vira uma coisa antipática.

Bira

Alicia: Arrogância brutal

A entrevista é de uma arrogância brutal. A falta de empatia não me surpreende pelo histórico do Neymar. É uma figura egoísta, que só pensa no que é melhor para ele, mas não deixa de ser chocante o time na zona de rebaixamento, eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil, e ele dá uma declaração sobre ele, como se fosse qualquer momento.

Alicia Klein

Massini: Neymar já teve muitas chances de se reorganizar

O Neymar já teve milhões de chances [de se reorganizar] e é impressionante como não toca ele, o jeito dele. Isso me deixa decepcionado porque ele é o cara. Deveria ser. tem Copa do Mundo. Ele é diferente, jogou 25 minutos, e foi bem.

Paulo Massini

