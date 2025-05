Neymar critica postura do time do Santos após eliminação: 'Tudo não pode depender só de mim'

Neymar criticou a postura do time do Santos após eliminação ma terceira fase da Copa do Brasil desta quinta-feira, em Maceió, diante do CRB, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

"Comigo dentro de campo, as coisas são diferentes. Em 20, 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Primeiro jogo que voltei depois de um longo tempo. Mas isso tudo não pode depender só de mim", disse o jogador, que chegou a posar para fotos ainda no gramado com alguns fãs após a partida.

O craque despistou quando perguntado sobre uma possível renovação de contrato. "Não sei", limitou-se a dizer o camisa 10, que admitiu o péssimo momento pelo qual passa a equipe.

"O que dizer? Não tem o que dizer. Situação é muito ruim, a gente sabe disso. Só depende de nós para mudar. Todo mundo sabe da situação que a gente está, e precisamos de todos os jogadores para sair desta", afirmou o jogador.