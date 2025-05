Neymar admite "situação muito ruim" do Santos e deixa renovação em aberto

Nesta quinta-feira, o Santos foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil após perder para o CRB nos pênaltis, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). De volta após lesão, Neymar reconheceu a má fase do Peixe e comentou como se sentiu em campo. O meia-atacante entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo.

"Não tem o que dizer. A situação é muito ruim, sabemos disso. Só depende de nós para mudar a nossa situação. Comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Eu posso fazer a diferença, posso ajudar meus companheiros. primeiro jogo depois de muito tempo. Mas acho que não pode depender apenas de mim. Todo mundo sabe da situação que estamos e precisamos de todos para sair dessa situação", disse ao PrimeVideo.

O camisa 10, porém, desconversou sobre uma possível renovação com o Alvinegro Praiano. O astro tem contrato até o dia 30 de junho. A diretoria está confiante em uma renovação.

"Não sei ainda (se vai renovar)", finalizou Neymar.

O Santos volta a campo no domingo, quando encara o Vitória, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Barradão, em Salvador (BA), a partir das 18h30 (de Brasília).