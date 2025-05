Napoli supera Cagliari e conquista o 4º título do Italiano

Nesta sexta-feira, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano, o Napoli recebeu o Cagliari no Estádio Diego Armando Maradona e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por McTominay e Romero Lukaku.

Com o resultado positivo, o Napoli alcançou 82 pontos, um a mais que a vice Inter de Milão, e conquistou a quarta taça da competição em sua história. As outras três foram conquistadas em 1986/87, 1989/90 e 2022/23. O Cagliari, por sua vez, terminou 14º, com os mesmos 36 somados.

O Napoli abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com McTominay. O atleta recebeu o cruzamento de Matteo Politano e, de voleio, balançou as redes com estilo.

Já aos cinco minutos da etapa final, Lukaku recebeu de Amir Rrahmani, saiu cara a cara com Alen Sherri e não perdoou.

Inter vence Como, mas fica com o vice

Também nesta sexta-feira, pela 38ª e última rodada da competição, a Inter de Milão visitou o Como no Stadio Giuseppe Sinigaglia e superou o adversário por 2 a 0, com tentos de Stefan de Vrij e Joaquín Correa.

Apesar do triunfo, o time comandado por Massimiliano Farris chegou a 81 pontos, um atrás do Napoli. Assim, ficou com o vice-campeonato. Agora, a equipe se prepara para a final da Liga dos Campeões, contra o Paris Saint-Germain. O jogo está marcado sábado (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, na Alemanha. Já o Como terminou o Campeonato Italiano em décimo, com 49 somados.