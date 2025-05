Napoli é campeão da Série A na Itália após vitória sobre o Cagliari

NÁPOLES, ITÁLIA (Reuters) - O Napoli garantiu o título da Série A, o campeonato italiano de futebol, em grande estilo nesta sexta-feira, com uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Cagliari, graças aos gols de Scott McTominay e Romelu Lukaku.

O Napoli comemorou seu segundo título italiano em três anos -- e o quarto no geral -- após uma emocionante batalha com a Inter, cuja vitória por 2 a 0 sobre o Como, graças aos gols de Stefan de Vrij e Joaquin Correa, deixou o time um ponto atrás do rival.

McTominay abriu o placar para o Napoli três minutos antes do intervalo com uma linda bicicleta, após cruzamento de Matteo Politano, levando a torcida da casa ao frenesi.

Lukaku dobrou a vantagem seis minutos após o reinício, ao receber uma bola longa, driblar um zagueiro e finalizar calmamente, superando o goleiro do Cagliari, Alen Sherri.

O resto da partida se transformou em uma celebração no Estádio Diego Armando Maradona, enquanto sinalizadores e fumaça enchiam o campo antes do apito final e fogos de artifício iluminavam o céu de Nápoles.

Para o técnico Antonio Conte, a vitória representou mais um marco em sua carreira, garantindo o título da Série A com um terceiro clube diferente, tendo alcançado o feito anteriormente com Juventus e Inter.

"Aconteceu de novo, e é algo maravilhoso. Quando chegamos ao estádio, honestamente foi difícil entrar, pois não sei quantas pessoas estavam lá. Tive um leve pensamento: se decepcionássemos essas pessoas, seria algo que carregaríamos conosco por muito tempo", disse ele aos repórteres.

Conte ficou ausente da linha lateral na partida final devido a uma suspensão, mas o Napoli cumpriu sua tarefa.

"Todo o crédito vai para os meninos. Vencer em Nápoles é difícil, e esses meninos estão conseguindo isso pela segunda vez em dois anos", disse ele. "Eles são meninos sérios, você não sai de um time que joga sempre para vencer."

