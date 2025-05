Napoli leva susto da Inter, mas é campeão italiano com golaço de voleio

O Napoli é campeão italiano! Ao vencer o Cagliari por 2 a 0 com golaço de voleio, em casa, o elenco de Antonio Conte superou susto da Inter de Milão, que também tinha chance de título, e se sagrou campeão da Série A.

Pelo Napoli, McTominay, de voleio, e Lukaku marcaram os gols da vitória, enquanto De Vrij e Correa anotaram pela Inter na vitória por 2 a 0 contra o Como.

O Napoli termina o Italiano com 82 pontos, um a mais que a Inter, que buscava o bicampeonato consecutivo.

Esta é a quarta taça do Campeonato Italiano conquistada pelo Napoli - o clube foi campeão pela última vez há dois anos, em 2022-23. Os outros títulos foram nas temporadas 1986-87 e 1989-90.

Os empates davam o título para o Napoli, mas aos 20 minutos da primeira etapa a Inter abriu o placar e assumiu momentaneamente a liderança. Porém, pouco depois, o elenco de Antonio Conte também abriu o placar contra o Cagliari e voltou à ponta.

Mais tarde, tanto Inter quanto Napoli voltaram a marcar, e a vantagem dos napolitanos foi suficiente para garantir o título e a festa da torcida no estádio Diego Maradona.

Como foi a 'final' do Italiano

O Napoli começou a rodada campeão. Mesmo com o início das partidas sem gols, apenas um empate para cada lado bastava para que o elenco de Antonio Conte se sagrasse campeão. o Napoli somava 80 pontos, e a Inter, 79.

Com 20 minutos de confronto, a Inter abriu o placar com De Vrij de cabeça e colocou a equipe na frente pelo título. O zagueiro aproveitou cruzamento e estufou as redes do Como. Com a vitória parcial e o empate do Napoli, o elenco de Milão atingiu 81 pontos na tabela, contra 80 do rival.

Mas McTominay marcou golaço pelo Napoli aos 42 da primeira etapa, e o título mudou de dono novamente. O meio-campista recebeu cruzamento na grande área e virou um belo voleio. A bola passou de baixo do goleiro Sherri e, com a vitória parcial, o Napoli subiu para 82 pontos.

Três minutos depois, no jogo da Inter, Pepe Reina, em sua despedida do futebol, foi expulso e deixou o Como com um a menos. O experiente goleiro saiu da grande área para evitar ataque de Taremi, mas acabou acertando o atacante com carrinho e recebeu cartão vermelho, após revisão no VAR. Este foi o último embate disputado pelo paredão, após anunciar aposentadoria ao fim da temporada.

Lukaku comemora gol do Napoli sobre o Cagliari em jogo do Campeonato Italiano Imagem: REUTERS/Matteo Ciambelli

As duas equipes ampliaram ao mesmo tempo na etapa final. Pelo Napoli, Lukaku arrancou em velocidade, fez bela jogada individual e finalizou para vencer o goleiro Sherri, enquanto Correa driblou marcador dentro da grande área e chutou no canto, para aumentar a vantagem da Inter. Os dois gols saíram aos 6 minutos do segundo tempo. O Napoli manteve a liderança e garantiu a taça.