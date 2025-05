Mônaco, Indianápolis e Le Mans: por que são as corridas mais importantes do automobilismo?

Neste domingo, o automobilismo vive um de seus momentos mais emblemáticos na temporada com a realização do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e das 500 Milhas de Indianápolis, etapa mais importante do calendário da Fórmula Indy. Junto com as 24 Horas de Le Mans, essas três provas juntas formam a Tríplice Coroa. Por sua vez, a tradicional competição de resistência no circuito francês de La Sarthe, em Le Mans, será disputada entre os dias 14 e 15 de junho.

Vencer qualquer uma das três corridas é um desafio que exige bastante habilidade dos pilotos. Le Mans pede resistência e constância, com 24 horas de corrida seguidas, incluindo parte da disputa na madrugada. Em Mônaco, o desafio são as 78 voltas em um circuito estreito e técnico, onde qualquer erro pode custar pontos. Já em Indianápolis, o condutor precisa lidar com disputas intensas, ultrapassagens e finais imprevisíveis.

O único detentor do título da Tríplice Coroa é o britânico Graham Hill, bicampeão da Fórmula 1 em 1962 e 1968. Hill venceu cinco vezes nas ruas de Monte Carlo, em 1963, 1964, 1965, 1968 e 1969. Conquistou a vitória nas 500 Milhas de Indianápolis em 1966 e, em 1972, completou o feito ao triunfar nas 24 Horas de Le Mans.

GP DE MÔNACO

Disputado desde 1929, o Grande Prêmio de Mônaco acontece nas ruas de Monte Carlo. Sendo considerado a corrida mais emblemática da Fórmula 1. O prestígio se deve ao desafio de conduzir pelos traçados estreitos do Principado de Mônaco, que possui curvas fechadas e dificulta as ultrapassagens.

O maior vencedor é o brasileiro Ayrton Senna, com seis vitórias conquistadas nos anos de 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, superando Graham Hill, que venceu cinco vezes em 1963, 1964, 1965, 1968 e 1969.

O belo cenário também chama atenção durante as 78 voltas, com todo o glamour dos iates ancorados no porto, os hotéis de luxo e os cassinos, além da presença de membros da realeza e celebridades.

500 MILHAS DE INDIANÁPOLIS

Disputada no estado de Indiana, nos Estados Unidos, a Indy 500 é uma prova centenária realizada desde 1911 na cidade de Indianápolis. A corrida acontece em um circuito oval, com 200 voltas, e é conhecida por sua velocidade, disputas intensas, ultrapassagens e finais emocionantes e imprevisíveis.

A corrida chega à sua 109ª edição em 2025 e possui uma cultura rica e preservada, atraindo quase 300 mil espectadores. É marcada por tradições emblemáticas e acontece tradicionalmente no último domingo de maio, no Memorial Day, dia em que o país homenageia os veteranos de guerra. Situações inusitadas também marcam o evento, como o vencedor tomando leite no pódio, beijando os tijolos da linha de chegada, entre outras tradições.

Os pilotos brasileiros são destaques na modalidade, com oito vitórias conquistadas por quatro competidores diferentes: Emerson Fittipaldi, Hélio Castroneves, Gil de Ferran e Tony Kanaan. Helinho é o maior vencedor com quatro triunfos, empatado com os americanos A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears.

Inclusive, aos 50 anos, Helinho pode se tornar o maior vencedor da prova de forma isolada neste domingo. No entanto, ele não terá vida fácil, pois larga apenas na 22ª posição do grid.

24 HORAS DE LE MANS

As 24 Horas de Le Mans, realizadas desde 1923 na França, é uma corrida que dura 24 horas consecutivas, desafiando a resistência física e mental dos pilotos, além da qualidade dos carros. Cada equipe tem três condutores que se revezam, evitando que um piloto dirija mais de 14 horas seguidas na principal corrida de endurance do mundo.

O circuito tem 13,6 km e combina trechos de alta velocidade, curvas técnicas e partes urbanas, incluindo um trecho da prova durante a madrugada, o que torna a disputa ainda mais desafiadora.

O maior vencedor é Tom Kristensen, com nove triunfos. O dinamarquês venceu em 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2013, consolidando sua dinastia e recebendo o apelido de "Mister Le Mans".

Nenhum brasileiro venceu a prova até o momento. A melhor colocação foi o segundo lugar, conquistado por José Carlos Pace em 1973, Raul Boesel em 1991, Lucas di Grassi em 2014 e Bruno Senna em 2020.