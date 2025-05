Minas vence o Bauru e sai em vantagem nas semifinais do NBB

O Minas começou as semifinais do NBB com o pé direito. Nesta sexta-feira, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, a equipe mineira venceu o primeiro duelo contra o Bauru, por 74 a 59.

O principal destaque mineiro na partida foram Paranhos, que anotou 16 pontos. Do outro lado, Brite, com 17 tentos, se destacou pelo time do interior paulista.

Diferentemente da NBA, os playoffs da NBB são feitos no formato "melhor de 5", ou seja, quem vencer três jogos primeiro na série avança de fase.

As equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, pelo Jogo 2 da série, com mando do Minas. A partida está marcada para iniciar às 19h (de Brasília), na Arena UniBH.

O jogo

Após um primeiro quarto muito equilibrado. O Minas se aproveitou de alguns erros cometidos pelo Bauru para tomar a frente do placar (18 a 17). Já no segundo período, a equipe visitante foi superior do início ao fim, vencendo por 18 a 13.

No início do terceiro período, o Bauru até conseguiu diminuir a desvantagem. Porém, com o passar do quarto, os mineiros se distanciaram no placar e fecharam em 23 a 18.

No último quarto, o Minas não deu chances ao Bauru, vencendo a partida por 74 a 59.