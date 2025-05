Marcelo Melo recebe homenagem especial de Roland Garros por jogar o torneio pela 20ª vez

Vinte vezes Roland Garros. Ao chegar a Paris, para a edição 2025 do Grand Slam, na França, Marcelo Melo recebeu uma homenagem mais do que especial. O mineiro ganhou uma réplica da porta do locker, que fica no vestiário principal dos jogadores, na quadra Philippe Chatrier, para comemorar a sua 20ª participação no torneio, que será o 70º Grand Slam de sua carreira. Roland Garros começa neste domingo e segue até o dia 8 de junho, encerrando a temporada europeia no saibro.

"Recebi esse presente bem bacana, a porta do locker que marca a 20ª vez que estou aqui, um torneio de tão boas memórias para mim", afirmou Melo, que tem o patrocínio de Centauro, BMG e Alto Giro, com apoio de Volvo, Head e Asics.

Melo comemorou o título de Roland Garros em 2015, jogando com o croata Ivan Dodig, ano em que assumiu a liderança do ranking mundial de duplas. Foi sua primeira conquista de Grand Slam - ganhou depois Wimbledon, em 2017, com o polonês Lukasz Kubot. Melo e Dodig derrotaram os irmãos Bryan, Bob e Mike, parceria número 1 do mundo.

O mineiro soma até agora 50 jogos em Roland Garros, com 33 vitórias. A primeira disputa foi ainda no Júnior, em 2001. Depois, vieram 18 participações consecutivas no Grand Slam, de 2007 a 2024. E, agora, a edição 2025, a de número 20. Melo joga Roland Garros desde a sua temporada de estreia no circuito.

Foi também nas quadras de Roland Garros que o mineiro chegou a duas marcas históricas: primeiro, comemorou a vitória de número 400 no circuito em 2017 e, em 2023, suas 600 vitórias.

E, ao longo desses anos, Melo tem acompanhado o trabalho da Federação Francesa de Tênis e de Roland Garros. "Vale destacar o Roland Garros Junior Series, no Brasil, um grande incentivo para os juvenis brasileiros e sul-americanos", observou.

Treinos com Matos

Pelo segundo ano seguido, Melo jogará em Paris com o parceiro gaúcho Rafael Matos. Enquanto aguarda a estreia, a dupla brasileira treina no complexo de Roland Garros, preparando-se para essa primeira rodada.

Esta é a 19ª temporada de Melo no circuito, a segunda ao lado de Matos. Desde o início da parceria, no ano passado, o mineiro e o gaúcho foram campeões no Rio Open, ATP 500 no Rio de Janeiro, em fevereiro deste ano, e no ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, em 2024. E vice-campeões no ATP 500 de Washington (EUA), em 2024, e no ATP 250 de Buenos Aires, agora em 2025.

São 648 vitórias de Melo na carreira - soma oito em 2025. No ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), ocupa a 45ª colocação, com 1.955 pontos. Matos é o atual 35 do mundo, com 2.320.