Leclerc lidera segundo treino livre para o GP de Mônaco e encerra dia perfeito em casa

Charles Leclerc foi o mais rápido no segundo treino livre para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Correndo em casa, o monegasco da Ferrari venceu as duas primeiras sessões de treino. Oscar Piastri (McLaren) e Lewis Hamilton (Ferrari) completaram o pódio.

A segunda sessão de treino do dia ficou marcada pelas batidas de Isack Hadjar (Racing Bulls) e Oscar Piastri, que provocaram bandeiras vermelhas na pista.

Depois de liderar o primeiro treino livre do dia, Charles Leclerc repetiu o bom desempenho e anotou a volta mais rápida, com o tempo de 1m11s355. Apesar do acidente, Piastri se recuperou e ficou na 2ª posição, com o tempo de 1min11s393.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton fechou o pódio, com 1min11s460.

Gabriel Borboleto, piloto da Sauber, melhorou seu desempenho em relação ao primeiro treino livre e terminou na 13ª posição, com o tempo de 1min12s234.

O último treino-livre é neste sábado, às 7h30 (de Brasília). Mais tarde, às 11 horas, os pilotos vão disputar a classificatória para a corrida. O Grande Prêmio de Mônaco é neste domingo, às 10 horas.