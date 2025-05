Leclerc desbanca favoritos e domina 1º treino livre do GP de Mônaco; Bortoleto é 18º

Vencedor da última edição do GP de Mônaco, o ferrarista Charles Leclerc conseguiu derrubar o favoritismo das McLaren e também de Max Verstappen e fechou a primeira sessão de treinos livres como o mais rápido. O monegasco encerrou a atividade com o tempo de 1min11s964 e fez a festa da sua torcida. Max Vestappen, da Red Bull, terminou em segundo e Lando Norris foi o terceiro. Bortoleto, com sua Sauber, foi o 18º.

A lista dos dez primeiros teve Alexander Albon em quarto, seguido de Oscar Piastri, George Russell, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

O primeiro treino livre teve bandeira vermelha logo em seu início. Charles Leclerc veio em alta velocidade e acertou a traseira da Aston Martin de Lance Stroll. A batida danificou a asa dianteira da Ferrari e precisou ir para os boxes. Em função da sujeira que ficou na pista, a atividade precisou ser interrompida para que os fiscais limpassem toda a área.

Na retomada dos trabalhos, Lando Norris, Max Verstappen, Oscar Piastri e Charles Leclerc ficaram disputando as primeiras posições. A partir da segunda metade do treino, o heptacampeão Lewis Hamilton melhorou seu desempenho, andou na casa de 1min13s e passou a ter o segundo melhor tempo.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, apostou nos pneus médios. Ele chegou a figurar na parte intermediária, mas depois encontrou dificuldades e caiu para a 18ª posição. O brasileiro ainda atrapalhou Verstappen em uma volta rápida e a disputa quase terminou em colisão.

Nos dez minutos finais, Leclerc passou a ter um duelo direto com a Red Bull e a McLaren. Ele conseguiu girar em torno de 1min11s964 e sustentou uma vantagem de pouco menos de meio segundo para Verstappen e Norris, seus perseguidores diretos.

O final do treino foi marcado por um tráfego em função da tradicional dificuldade de ultrapassagem que o circuito de rua de Montecarlo oferece. No entanto, a atividade terminou sem maiores incidentes.

Os pilotos voltam ao circuito de rua de Montecarlo para o segundo treino livre às 12 horas (de Brasília). No sábado, a terceira sessão livre será às 7h30. E a classificação está agendada para as 11h. No domingo, a largada da corrida está marcada para às 10 horas.

Confira os resultados do 1º treino livre do GP de Mônaco:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s964

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s127

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s290

4º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min12s314

5º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min12s342

6º - George Russell (ING/Mercedes), 1min12s482

7º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min12s534

8º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s669

9º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min12s690

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s727

11º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min12s765

12º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min12s979

13º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min13s187

14º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min13s232

15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min13s329

16º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min13s394

17º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min13s429

18º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min13s470

19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min13s820

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min15s635