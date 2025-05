Jon Jones reage com dureza a Tom Aspinall e tensão aumenta no UFC: "Cale a boca"

A tensão entre Jon Jones e Tom Aspinall ganhou força nos últimos dias. O atual campeão linear dos pesos-pesados do UFC respondeu de maneira direta e incisiva as recentes declarações do detentor do cinturão interino da categoria.

Durante entrevista ao canal do ex-lutador Demetrious Johnson no 'Youtube', Aspinall demonstrou frustração com a estagnação da divisão e afirmou que já não faz questão de enfrentar o veterano. Segundo ele, seu foco agora é ser reconhecido como o verdadeiro campeão.

"Estou inativo há quase um ano e estão me falando para esperar. Eu não ligo sobre lutar com Jon Jones, eu só quero ser o campeão linear", declarou o britânico.

'Bones' tem sido enigmático em suas aparições recentes e ao comentar sobre seus próximos passos. Apesar disso, o atleta parece estar no limite sobre o possível confronto, elevando o tom da discussão pública entre os dois pesos-pesados. A réplica de Jones veio por meio das redes sociais, em um comentário publicado na página do 'Instagram' da Verdict MMA.

"Cale a boca e faça o que te mandam fazer", escreveu o americano.

Categoria estagnada

Aos 37 anos, Jones não sobe ao octógono desde a vitória sobre Stipe Miocic, em novembro de 2024. Antes disso, havia conquistado o título ao finalizar Ciryl Gane no UFC 285, em março do ano anterior. Desde então, o lutador parece não ter pressa para retornar, atualmente aproveitando um período na Tailândia.

Já Aspinall vive momento diferente. Com 32 anos, o inglês conquistou o cinturão interino ao nocautear Sergei Pavlovich em novembro de 2023 e o defendeu com sucesso diante de Curtis Blaydes, em julho de 2024, em Londres. Desde então, aguarda uma definição sobre a tão esperada unificação dos títulos.

Com a ausência prolongada do campeão linear, cresce a pressão da comunidade do MMA para que o UFC tome uma decisão em relação ao futuro da categoria. Enquanto isso, o cenário permanece indefinido - alimentado por provocações, incertezas e a expectativa dos fãs por um confronto que finalmente unifique os dois cinturões dos pesos pesados.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Verdict MMA App (@verdictmma)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok