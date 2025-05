Fonseca chega com moral na França apesar de oscilação: 'Uma das atrações'

Os tropeços de João Fonseca não abalaram as expectativas internacionais para a estreia do fenômeno brasileiro em Roland Garros. Mesmo vindo de três derrotas em sequência, o carioca de 18 anos é tratado como um dos pontos altos do Grand Slam francês pelo L'Équipe, principal jornal esportivo do país.

Com moral na França

Fonseca foi destacado em matérias do L'Équipe nos dois últimos dias. Primeiro, antes do sorteio, o brasileiro foi citado como um dos jogadores que os cabeças de chave do torneio queriam evitar. Depois, com a definição das chaves, o jornal disse que a partida do atual número 65 do ranking é uma das imperdíveis da primeira rodada da chave principal.

Ele foi descrito como uma das grandes atrações da edição: "Poucos podem resistir a ele". A publicação ponderou que Fonseca está "menos eficiente do que o esperado" em sua gira pelo saibro europeu, mas citou os feitos do brasileiro no ano e afirmou que ele é perigoso quando seu "jogo poderoso é colocado em prática".

Fonseca é uma das atrações deste Roland Garros. No entanto, ele é "apenas" o 65º do mundo. Mas João Fonseca tem somente 18 anos e já conquistou algumas coisas fantásticas este ano: ele surpreendeu a todos ao vencer Andrey Rublev em três sets no Aberto da Austrália, depois faturou o ATP 250 em Buenos Aires e dominou Humbert em Miami.

L'Équipe, sobre Fonseca, antes do sorteio

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Madri de 2025 Imagem: Clive Brunskill/Getty Images

Menos eficiente do que o esperado no saibro europeu —eliminado na 1ª rodada em Estoril e Roma, e na 2ª rodada em Madri—, o brasileiro provavelmente chegará a Paris com menos expectativas do que o esperado. Mas não será um presente para ninguém [no sorteio. Porque quando seu jogo poderoso é colocado em prática, poucos podem resistir a ele.

O brasileiro, que vai encarar logo um cabeça de chave, teve seu jogo projetado pelo jornal como um dos mais quentes da primeira rodada. Fonseca encara Hubert Hurkacz, ex-número 6 do mundo e atual 31º. Para o L'Équipe, o polonês não poderia ter recebido um sorteio pior.

Hubert Hurkacz dificilmente poderia esperar um sorteio pior. Cabeça de chave nº 30, o polonês de 28 anos enfrentará o jovem João Fonseca, 65º do mundo, em Paris. Saindo do qualificatório em Melbourne e derrotando Andrey Rublev na primeira rodada do Australian Open, o brasileiro de 18 anos tem tudo para preocupar o gigante polonês (1,96m), embora não tenha brilhado desde sua chegada em solo europeu (1 vitória, 3 derrotas). Este será o primeiro duelo deles, provavelmente em uma quadra grande.

L'Équipe, sobre Fonseca, após o sorteio

João Fonseca na primeira rodada do Masters 1000 de Roma em 2025 Imagem: REUTERS/Yves Herman

João tem recorde positivo no ano, mas emenda três derrotas seguidas pela primeira vez. Até o momento, Fonseca venceu 23 e perdeu oito duelos em 2025 —considerando apenas jogos do circuito ATP, sua campanha é de 10/7. Com resultados aquém do esperado por sua ascensão meteórica, o brasileiro tem em Roland Garros a sua última chance de impressionar nesta temporada do saibro na Europa.

O dia e o horário da primeira partida de Fonseca em Roland Garros ainda serão confirmados. A chave principal do Grand Slam da França começa no domingo.