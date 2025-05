Italo Ferreira impressiona com altura de aéreo em piscina de ondas; assista

Menos de uma semana depois de ser eliminado em Margaret River, Italo Ferreira já está de volta ao Brasil — mas longe de qualquer clima de descanso.

Líder do ranking mundial mesmo com o tropeço na etapa australiana, o campeão olímpico tem usado a piscina de ondas da São Paulo Surf Club, na capital paulista, já de olho na próxima parada do CT, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira, Italo postou no Instagram uma série com oito ondas e abriu a legenda com a pergunta: "Me fala aí, qual seu modelo de onda?".

Logo na primeira, ele manda um aéreo altíssimo, com controle e impacto dignos de nota máxima. Nos comentários, choveram elogios de outros surfistas profissionais, impressionados com a altura e constância do potiguar.

Nas outras sete ondas, Italo mostrou sua versatilidade: combinou manobras rápidas com aéreos, surfou esquerdas e direitas com performance e controle, encarou um slab de direita com agressividade e até ficou profundo em um tubo na esquerda.

Próxima parada

A próxima etapa do circuito será em Lower Trestles, nos Estados Unidos — uma das ondas mais "performance" do mundo e também escolhida para sediar o surfe nos Jogos Olímpicos de 2028.

Esse treino intenso na piscina já serve como base para Italo chegar afiado e pronto para a condição que enfrentará por lá - a competição acontece entre os dias 9 e 17 de junho.