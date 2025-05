Italo comemora gol pela Chapecoense e projeta clássico contra o Avaí

Na última sexta-feira, o atacante Italo marcou o gol da vitória da Chapecoense por 2 a 1 sobre o Cuiabá. O jogador de 22 anos, que se destacou no final do ano passado, balançou as redes pela primeira vez em 2025 e ajudou a equipe a entrar de vez na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

Do goleiro ao atacante ?? De pé em pé, até a rede balançar para dar a vitória para o Verdão dentro de casa! ?#VamosChape #NósSomosAChape pic.twitter.com/zScm1IbjMd ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 17, 2025

"Muito feliz por voltar a marcar, ainda mais em um jogo tão importante, contra um grande adversário que também vai brigar pelo acesso. Espero continuar marcando e ajudando a Chapecoense", afirmou o camisa 77 da Chape.

No próximo fim de semana, a equipe enfrentará o Avaí, fora de casa, e pode alcançar o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a Chapecoense ocupa a sexta colocação da segunda divisão, com 13 pontos. O Avaí é o oitavo colocado, com a mesma pontuação.

"Estamos trabalhando bem nesta semana e, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo contra o Avaí. Sabemos que será uma partida difícil, mas estamos em uma crescente e queremos essa vitória fora de casa", completou Ítalo.

A partida será válida pela nona rodada da Série B e acontecerá neste sábado, às 18h30, na Ressacada.