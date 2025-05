Hora extra no CT e passeio no Allianz: Estêvão já tem saudades do Palmeiras

Estêvão só tem mais dois jogos no Allianz Parque pelo Palmeiras e até mudou a sua rotina no clube para conseguir amenizar a saudade que já está sentindo. A joia alviverde vai para o Chelsea após o Super Mundial.

O que aconteceu

O garoto confessou que está fazendo "hora extra" após os treinos na Academia de Futebol para aproveitar ainda mais os dias que restam no Palmeiras. Estêvão foi quem falou na zona mista após ser o cara do jogo contra o Ceará, que classificou o Alviverde para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Eu estou tão emocionado que estou tentando ao máximo ficar no Palmeiras. Às vezes até demoro para sair um pouquinho mais do CT por que tá acabando. Estêvão

Estêvão também tem desfrutado dos últimos momentos com a torcida do Palmeiras. No clássico contra o São Paulo, na Arena Barueri, ele foi substituído na reta final, demorou para ir ao banco de reservas e ficou sentado em uma placa de publicidade cantando com os torcedores.

Ontem, contra o Ceará, ele demorou mais de um minuto para contornar metade do campo enquanto era ovacionado por onde passava no Allianz e estava muito emocionado durante seu "passeio" até o banco de reservas.

"Sei que eu vou sentir muita falta disso. Sei a importância que o Allianz tem para nós jogadores, para o Palmeiras. Estou desfrutando, levando tudo leve porque sei que vou sentir muita falta disso. Aqui é um estádio sensacional, a torcida é sensacional, então tenho que desfrutar ao máximo", acrescentou.

Estêvão só tem mais duas "danças" no Allianz Parque: o duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, neste domingo, e o jogo do próximo meio de semana (28), contra o Sporting Cristal, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A joia palmeirense vai se despedindo com ótimos números nos últimos jogos, após um início de temporada irregular. Estêvão participou de 8 gols do Palmeiras (4 gols e 4 assistências) nos últimos 9 jogos. E voltou a ser o jogador que encantou a todos na reta final do Brasileirão do ano passado.

Ele é um dos principais responsáveis pela sequência impressionante do Palmeiras. A equipe de Abel Ferreira tem 14 vitórias e apenas uma derrota nos últimos 15 jogos.

O time volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão, em duelo de líder e vice-líder.