Grêmio e Umbro lançam uniforme celeste para sequência da temporada

Nesta sexta-feira, a Grêmio e Umbro Brasil apresentam o novo uniforme 2 do Imortal para a sequência da temporada 2025.

Inspirada nos anos 90 e 2000, a camisa surge com uma nova cor após sete temporadas. O clássico branco do uniforme 2 dá espaço para o azul celeste, um clássico que nunca sai de moda - ainda mais para o torcedor do Imortal.

"A camisa do Grêmio sempre carrega tradição e história. Para o segundo uniforme trouxemos a tonalidade celeste pois é algo muito significativo no imaginário do torcedor, muito conectado ao passado de glórias do clube. Temos certeza que a torcida se sentirá representada nas novas camisas", disse Leandro Figueiredo, executivo de marketing do Grêmio.

O uniforme conta com grafismos ao longo da parte frontal, destaque que traz modernidade à camisa. A gola é polo, com fechamento diferenciado, e nela, assim como nas mangas, aparecem listras com as três cores do clube. Já na parte traseira da gola a grafia 'IMORTAL' dá ainda mais personalidade ao modelo.

"Ouvimos a torcida, que estava querendo um uniforme 2 marcante, e colocamos o Imortal novamente com o azul celeste. Essa camisa remete a história do clube, de grandes conquistas, e temos certeza que ela agradará a imensa torcida do Grêmio", diz Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

O modelo estará disponível nas lojas físicas do Grêmio, no site (loja.gremiomania.com.br) e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br) a partir deste sábado.