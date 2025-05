Goleiro de rival do Inter divulga profecia do pai após brilhar em pênalti

Mesmo tomando três gols, o goleiro Rayr, do Maracanã-CE, teve uma atuação heroica na derrota de sua equipe para o Inter, em jogo da Copa do Brasil disputado ontem e que acabou com a classificação dos gaúchos às oitavas de final. O jogador de 26 anos, aliás, cumpriu (e divulgou) uma profecia feita por seu pai sobre o embate disputado no Estádio Orlando Scarpelli.

História de pescador? Não!

Rayr defendeu um pênalti de Alan Patrick, que deu uma cavadinha e consagrou o adversário em lance ocorrido ainda no final do 1° tempo — o goleiro, aliás, já havia superado o meia em penalidade no jogo de ida.

O momento, segundo o jogador do Maracanã, foi antecipado pelo seu próprio pai antes do jogo. Ele revelou a "vidência" ao Sportv na saída para o intervalo.

Tínhamos que jogar reativos e esperar para tentar fazer o gol. Meu pai disse que hoje teria pênalti e que o Alan Patrick daria uma cavadinha. É agradecer ao meu pai. Te amo, pai Rayr, no intervalo de Maracanã x Inter, ao Sportv

Alan Patrick venceu (finalmente) Rayr em cobrança de falta já no 2° tempo, mas o goleiro voltou a defender um pênalti — desta vez, de Wesley. O atleta de 26 anos, nascido em Ibicuitinga (CE), se esticou e bloqueou o que seria o gol do atacante.

A cereja do bolo veio em mais uma penalidade, e de novo envolvendo erro de Alan Patrick. O camisa 10, em nova tentativa, acertou a trave e voltou a se frustrar.

O Maracanã acabou derrotado por 3 a 0, mas a profecia da primeira cobrança ainda era assunto após o jogo. Rayr, então, prometeu divulgar o áudio enviado pelo pai para evitar o que seria uma "história de pescador".

Vou divulgar [o áudio] para não sair como mentiroso ou como uma história de pescador. É agradecer a Deus, não imaginava que Deus me abençoaria desta maneira. Foram quatro pênaltis [na série] e peguei três, é sensacional. Fico muito feliz pela minha trajetória na Copa do Brasil Rayr, após Maracanã 0x3 Inter, ao Sportv

Promessa cumprida

O goleiro divulgou, já na madrugada, as palavras do pai, que citou "pressentimento" sobre o lance que, de fato, ocorreu (ouça abaixo).