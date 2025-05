Goleira do Palmeiras recebe alta médica após desmaiar com choque em jogo contra o Cruzeiro

Na noite da última quinta-feira, na reta final da derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, pelo Brasileiro feminino, a goleira Kate Tapia teve um choque com Clara, atacante adversária, e caiu desacordada no gramado da Arena Barueri. Após o episódio, o Verdão trouxe atualizações sobre o quadro clínico da atleta e afirmou que ela passa bem.

Após desmaiar em campo, a goleira deixou o estádio de ambulância, tendo o pescoço imobilizado por um colar cervical. De acordo com nota oficial do clube, após o trauma cervical, Tapia passou a noite em observação no Hospital Nove de Julho, em Alphaville (SP).

Ainda conforme o comunicado do Palmeiras, os exames realizados não identificaram lesões ou outras alterações, e a goleira teve alta na manhã desta sexta-feira. Ela, agora, segue sob os cuidados do departamento médico alviverde.

Após o choque com a jogadora do Cruzeiro, Tapia precisou ser substituída e Ravena entrou em seu lugar. O Palmeiras feminino já não conta com a goleira Natascha, que sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior (LCA), no ligamento colateral medial (LCM) e no menisco.

O Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0 na última quinta-feira, em casa, pela 12ª rodada da Arena Barueri. Com o resultado, a equipe aparece na sexta colocação do Brasileiro feminino, com 21 pontos.