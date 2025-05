Goiás vence a Ferroviária e emenda quinta partida invicta na Série B

O Goiás venceu a Ferroviária por 2 a 0 nesta sexta-feira, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Os gols dos triunfos foram marcados por Anselmo Ramon e Jajá.

Com o resultado, o Esmeraldino chegou ao quinto jogo de invencibilidade na competição. A equipe ocupa a liderança da tabela, com 20 pontos. Do outro lado, a equipe do interior paulista aparece em 12º lugar, com 11 pontos somados.

O Goiás volta aos gramados no próximo sábado, no clássico contra o Atlético-GO. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. A Ferroviária, por sua vez, enfrenta o Botafogo-SP, na Fonte Luminosa, às 21h35 de quinta-feira. Ambos os duelos são válidos pela próxima rodada da Série B.

O jogo

Os mandantes inauguraram o marcador aos 37 minutos do primeiro tempo. Rafael Gava aproveitou rebote do goleiro Dênis Júnior e levantou para Anselmo Ramon, que cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 38 da etapa complementar, Arthur Caíke cobrou escanteio pela esquerda, e Jajá subiu na segunda trave e testou no ângulo, sem chances para Dênis Júnior.