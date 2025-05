Goiás tenta manter liderança da Série B diante da Ferroviária na abertura da 9ª rodada

A nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2025 será aberta na noite desta sexta-feira, quando a partir das 21h35 o Goiás recebe a Ferroviária, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO), um duelo entre times que olham para a parte de cima da tabela.

Com 17 pontos ganhos, o Goiás é o líder da competição nacional, mas tem apenas um de vantagem para Vila Nova e Remo. Além disso, a distância para o Operário-PR, primeiro time fora do G-4, zona de classificação, é de apenas quatro. Esta é a mesma diferença da Ferroviária, 11° colocada, com 11 pontos, para o CRB, primeiro time dentro da zona de acesso.

Mesmo chegando para a partida com quatro jogos de invencibilidade, o Goiás viu sua sequência de três vitórias consecutivas, sobre Botafogo-SP (1 a 0), Avaí (2 a 1) e Coritiba (1 a 0) ser freada na última rodada, quando fora de casa, ficou no 1 a 1 com o Paysandu.

Do outro lado, a Ferroviária chega para a partida com uma sequência invicta de três jogos, sendo uma vitória sobre o Coritiba (2 a 1) e dois empates consecutivos: 2 a 2 com o Novorizontino e 1 a 1 com o Avaí, este na última rodada.

Esta rodada ainda prevê três jogos sábado, dois no domingo, três na segunda e um na terça-feira. Seguem dentro da zona de rebaixamento, Volta Redonda, Botafogo-SP, Paysandu e Amazonas.

Confira os jogos da 9ª rodada:

SEXTA-FEIRA

21h35

Goiás x Ferroviária

SÁBADO

16h

Athletico x Athletic-MG

18h30

Avaí x Chapecoense

20h30

Remo x Volta Redonda

DOMINGO

16h

Novorizontino x Paysandu

18h30

Amazonas x Operário-PR

SEGUNDA-FEIRA

19h

Criciúma x Coritiba

20h

Botafogo x CRB

21h

Cuiabá x Vila Nova-GO

TERÇA-FEIRA

19h30

América-MG x Atlético-GO