Goiás aumenta sequência invicta, vence a Ferroviária e se mantém liderança da Série B

O Goiás segue líder isolado da Série B do Campeonato Brasileiro. Abrindo a nona rodada, o time goiano fez o dever de casa no Hailé Pinheiro, em Goiânia, e aumentou sua sequência invicta, ao superar a Ferroviária por 2 a 0, nesta sexta-feira. Anselmo Ramon e Jajá marcaram os gols da partida.

Já são cinco jogos de invencibilidade do time de Vagner Mancini, que chegou a 20 pontos, ocupando o ponto mais alto da tabela. Além disso, o Goiás abriu momentaneamente sete pontos do quinto colocado. Já a Ferroviária caiu para o 12º lugar, com 11 pontos.

A partida começou movimentada, com as duas equipes se revezando no campo de ataque. O Goiás tinha mais a posse de bola, mas as melhores chances saíram pelo lado da Ferroviária, principalmente em chutes de média e longa distância, obrigando boas intervenções de Tadeu.

Na metade da primeira etapa, o time goiano passou a ter mais volume de jogo e abriu o marcador. Juninho cabeceou e Dênis Júnior espalmou. Rafael Gava aproveitou e cruzou para Anselmo Ramon abrir o placar, aos 37 minutos. O time paulista tentou responder na reta final, com chute de longe de Albano, tirando tinta do travessão.

O Goiás voltou sonolento para a segunda etapa e viu a Ferroviária até balançar as redes com Albano, porém o tento foi anulado por impedimento de Carlão na origem da jogada. O time paulista pressionava, mas encontrava dificuldade para furar a defesa goiana.

Com o passar do tempo, o Goiás acordou em campo e passou a ocupar o campo de ataque. Vendo a Ferroviária perder fôlego, foi novamente fatal na reta final, Após cobrança de escanteio, Jajá cabeceou forte para ampliar, aos 38, e sacramentar mais uma vitória do líder isolado da Série B.

O Goiás volta a campo no próximo sábado, quando tem pela frente o clássico contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 18h30. Já a Ferroviária abre a 10ª rodada na quinta-feira, às 21h35, no duelo paulista contra o Botafogo-SP, na Arena Fonte Luminosa.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 0 FERROVIÁRIA

GOIÁS - Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Messias e Willean Lepo; Marcão Silva, Juninho (Gonzalo Freitas) e Rafael Gava (Vitinho); Welliton (Jajá), Anselmo Ramon (Barceló) e Pedrinho (Arthur Caíque). Técnico: Vagner Mancini.

FERROVIÁRIA - Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Maycon e Eric Melo (Edson Lucas); Ricardinho (Alencar), Netinho e Albano (Igor Bolt); Juninho (Vitor Barreto), Carlão e Thiago Lopes (Ronaldo). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Anselmo Ramon, aos 37 minutos do primeiro tempo. Jajá, 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcão Silva, Gonzalo Freitas e Lucas Ribeiro (Goiás); Ricardinho (Ferroviária).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA - R$ 85.007,50.

PÚBLICO - 7.065 torcedores.

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO).