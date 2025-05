FPF libera a utilização da Arena Barueri após acusações de Leila Pereira

Em uma nova portaria, divulgada na manhã desta sexta-feira, a Federação Paulista de Futebol retrocedeu na decisão de interdição da Arena Barueri. Sendo assim, o local está novamente liberado para receber partidas válidas por competições organizadas pela FPF.

Conforme o documento divulgado, a liberação ocorreu "devido à apresentação de documentação para realização de jogos com público".

A Arena Barueri está sob concessão da Crefipar, uma das empresas presididas por Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

A decisão pelo veto da utilização da Arena ocorreu na última quarta-feira, com a justificativa do local estar sob reformas e não ter condição de receber jogos com público. Segundo o Regulamento Geral de Competições da FPF (Art. 8º), partidas válidas por torneios da FPF não podem acontecer sem a presença de torcedores, a menos que haja alguma sanção.

Apesar da restrição imposta pelo Regulamento da Federação, a Arena vem recebendo jogos normalmente, mesmo durante a sanção. A obrigação da presença de público não consta no regulamento da CBF e, portanto, partidas pelas competições organizadas pela entidade estão acontecendo normalmente no estádio.

A equipe profissional do Palmeiras já mandou três jogos lá neste ano. Além disso, as equipes sub-20 masculina e feminina, além da feminina principal, estão mandando jogos no local.

Durante o período em que a interdição esteve em vigor, inclusive, o time feminino palestrino teve um confronto diante do Cruzeiro na Arena Barueri, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Entenda a situação entre Leila Pereira e a FPF

Na data de divulgação da primeira portaria, Leila Pereira acusou a decisão como uma retaliação ao Palmeiras, e também destacou o abuso de poder por parte da organização. A mandatária acredita que a situação foi ocasionada devido ao não apoio à candidatura de Reinaldo Carneio Bastos, presidente da FPF, para as eleições da CBF.

No lugar de Reinaldo, Leila declarou apoio a Samir Xaud, que deve assumir a posição antes ocupada por Ednaldo Rodrigues. A preferência pelo roraimense foi justificada pelo comprometimento com pautas defendidas pelo Palmeiras.

Após as acusações feitas pela presidente do Verdão, Reinaldo Carneiro se pronunciou nesta quinta-feira e adiantou a liberação da Arena. Ele também garantiu ter uma boa relação com Leila.

"Sempre tivemos uma ótima relação com a presidente Leila e com o Palmeiras. E respeito sua posição política na eleição da CBF. Em relação à interdição da Arena Barueri, recebemos hoje novo ofício da concessionária informando sobre a liberação parcial para o público, e amanhã, no primeiro horário, o estádio será autorizado novamente", afirmou.