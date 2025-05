Flamengo realiza penúltimo treino antes de confronto direto com Palmeiras

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo realizou o penúltimo treino antes do confronto direto com o Palmeiras, pela décima rodada do Brasileirão.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Arrascaeta, Léo Ortiz, Joshua, Alex Sandro, Danilo, Varela, Ayrton Lucas e Matheus Gonçalves, além de Matías Viña.

O lateral esquerdo uruguaio está próximo de voltar aos gramados. Viña sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho direito em duelo com o Palmeiras, no dia 11 de agosto de 2024 e, desde então, não entrou mais em campo.

Por outro lado, Allan e Pulgar (lesões na coxa), De la Cruz (joelho esquerdo) e Gonzalo Plata (joelho direito) seguem se recuperando e desfalcam a equipe carioca.

O duelo contra o Palmeiras, válido pela décima rodada do Brasileirão, está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

O confronto é de extrema importância para ambas as equipes. Isso porque o Flamengo é o vice-líder, com 18 pontos, enquanto o time paulista é o dono da ponta, com quatro a mais.