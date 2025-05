Flaco López celebra bom momento do Palmeiras e destaca força do elenco: "Um corre pelo outro"

O Palmeiras está vivíssimo nas três competições que disputa. O Verdão avançou às oitavas de final da Copa do Brasil na última quinta-feira, tem a melhor campanha geral e está classificado ao mata-mata da Copa Libertadores e, ainda por cima, lidera o Campeonato Brasileiro.

O bom momento do Palmeiras se traduz em números. A equipe venceu 14 dos últimos 15 jogos que disputou, e vem de uma sequência de sete vitórias consecutivas. A grande fase foi valorizada por Flaco López, autor de um gols que selou a classificação alviverde na Copa do Brasil contra o Ceará.

"Acho que o time está num momento de maturidade muito bom. Tem crescido muito desde o começo do ano até aqui. Todo mundo está fazendo muito bem seu trabalho e está dando uma boa dor de cabeça para Abel. Acho que somos importantes, todo mundo está tendo minutos e conseguindo aproveitar ao máximo, então isso me deixa muito feliz. Sei que todo mundo, quando entrar ou jogar desde o começo, vai dar seu melhor. Estamos em boa fase", afirmou o atacante.

Como dito acima por Flaco, o técnico Abel Ferreira tem promovido um rodízio importante no elenco do Palmeiras, dando minutos a quase todos os jogadores que tem à disposição. Nos últimos quatro jogos, por exemplo, o argentino foi titular em dois e saiu do banco em outros dois.

Neste sentido, o grupo palmeirense parece estar cada vez mais entrosado dentro de campo - fato destacado por Flaco López. O argentino entende que o companheirismo é uma das características mais importantes desse time do Verdão.

"O Abel fala muito sobre isso. Tem uma coisa que é inexplicável aqui no Palmeiras, que é isso: o trato humano que temos com todo mundo, desde os funcionários até os jogadores. Todo mundo tem muito respeito. Acho que somos grandes companheiros, e gostamos muito do time. Todo mundo deixa o egoísmo de lado e dá seu melhor sempre. Isso é o mais importante. É o que nos caracteriza. Um corre pelo outro, se esforça pelo outro", concluiu o argentino.

Com Flaco López à disposição, o Palmeiras volta a campo contra o Flamengo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.