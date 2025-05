Final da Champions feminina pode decretar melhor do mundo na temporada

A final da Champions feminina na Europa, amanhã, às 13h, entre Barcelona e Arsenal, será um termômetro para a eleição da melhor jogadora do mundo na temporada.

Disputa de estrelas

Aitana Bonmatí, do time espanhol, e Alessia Russo, da equipe inglesa, são protagonistas de suas equipes e da modalidade na Europa.

Bonmatí, atual melhor jogadora do mundo, conquistou tudo com Barcelona e com a seleção espanhola, e virou orgulho da Espanha. Agora, ela sonha com mais uma Champions com o Barça, que busca o tetra.

Do outro lado, a artilheira Alessia Russo leva o Arsenal para a grande final da Champions depois de 18 anos na fila. Ela foi eleita pelos jornalistas na Inglaterra a melhor jogadora da temporada nacional.

A inglesa é artilheira da Superliga feminina e ganhou a chuteira de ouro, ao lado da atacante Bunny Shaw, do Manchester City. Ambas marcaram 12 gols no torneio.

Russo tem 20 gols na temporada e será a arma do Arsenal para derrubar o favoritismo do Barcelona. E se conseguir, entra na briga para ser a melhor do mundo.

Duelo acirrado

Contrariando as estatísticas, o Arsenal chegou à grande final da UWCL em Lisboa diante do bicho-papão Barcelona, campeão três vezes nas últimas quatro edições — só perde em 2022 para o Lyon, maior campeão do torneio.

O Arsenal é o atual vice-campeão da Premier League feminina, vencida pelo Chelsea, e busca seu segundo título continental — o clube ganhou a competição em 2007.

A partida será disputada às 13h (de Brasília) no estádio José Alvalade, casa do Sporting, em Lisboa.

Números do Barcelona feminino em 24/25

47 jogos

44 vitórias

3 derrotas

202 gols marcados

27 sofridos

Títulos: Campeonato Espanhol, Copa da Rainha e Supercopa da Espanha

Números do Arsenal feminino em 24/25

41 jogos

28 vitórias

3 empates

10 derrotas

110 gols marcados

44 gols sofridos

Arsenal x Barcelona: prováveis escalações

Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley e McCabe; Little, Mariona, Kelly e Maanum, Foord e Russo. Técnica: Renée Slegers.

Barcelona: Cata Coll; Batlle, Paredes, Mapi León e Rolfö; Aitana Bonmatí, Patri e Alexia; Graham Hansen, Pajor e Pina. Técnico: Pere Romeu.

Data e horário: 24/5/2025, sábado, às 13h (de Brasília)

Transmissão: Dazn, TNT e MAX