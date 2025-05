Felipe Anderson tem edema na coxa constatado e deve desfalcar Palmeiras contra o Flamengo

O Palmeiras trouxe novidades sobre o quadro médico do atacante Felipe Anderson. De acordo com o Verdão, o camisa 7 passou por exames nesta sexta-feira e, apesar de não ter tido diagnosticada nenhuma lesão, teve constatado um edema na coxa direita.

Em função disso, o camisa 7 cumpriu cronograma interno na Academia de Futebol durante a reapresentação do elenco. A tendência, portanto, é que o jogador seja desfalque no duelo deste domingo, contra o Flamengo.

Felipe Anderson sentiu a coxa direita ainda no primeiro tempo do jogo contra o Ceará, na última quinta-feira, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. O camisa 7 até tentou permanecer no jogo, mas não conseguiu e saiu aos 11 minutos para a entrada de Mayke.

O meia-atacante sofreu com problemas físicos no início desta temporada, com lesão na coxa esquerda e pubalgia. Ele chegou a ser desfalque por pouco mais de um mês. Quando voltou a ficar à disposição de Abel, apresentou bom desempenho e ganhou vaga entre os titulares.

Na atual temporada, Felipe Anderson disputou 18 jogos, sendo dez como titular, e contribuiu com uma assistência.

Para a partida contra o Flamengo, o treinador português deve ter a ausência de Felipe Anderson, assim como a de Bruno Rodrigues (transição física) e de Richard Ríos (suspenso por acúmulo de cartões amarelos). Já Raphael Veiga e Allan, que desfalcaram o Verdão contra o Ceará, treinaram normalmente e devem ser reforços.

Com a provável ausência de Felipe Anderson, o Palmeiras volta a campo neste domingo, quando encara o Flamengo. A bola rola às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.