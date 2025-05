Feijão e arroz? Comentaristas debatem estratégia de Dorival no Corinthians

Dorival Júnior tem sofrido com muitos desfalques e um elenco com problemas no Corinthians, mas está exagerando nas improvisações, opinaram Livia Camillo e Vitor Guedes, na Live do Corinthians.

Para os comentaristas, a sequência de três vitórias do Corinthians (todas por 1 a 0, sobre Racing-URU, Santos e Novorizontino) deve ser uma exceção diante do desempenho da equipe sob o comando do ex-treinador da seleção brasileira.

Dorival Júnior estreou no Corinthians diante do Novorizontino, no jogo da ida da terceira fase da Copa do Brasil, com vitória por 1 a 0. Desde a chegada do novo comandante, são sete jogos, com cinco vitórias (além das já citadas, a equipe alvinegra fez 4 a 2 no Inter), um empate (1 a 1 com o América de Cali) e uma derrota (2 a 1 para o Mirassol).

Livia: Corinthians jogava melhor com Ramón Díaz

Os jogadores estão jogando fora de suas posições, estão fora da zona de conforto. O Coronado já deixou isso nas entrelinhas em uma entrevista que ele deu. [...] Ach que não é mais 'feijão com arroz' do Dorival. É um Dorival mais arrojado, um Dorival 2.0. Por conta das lesões, ele está tendo que fazer um samba. [...] E o time está jogando mal, está apresentando um futebol abaixo do que apresentava com o Ramón Díaz - com desfalques.

Livia Camillo

Vitão: Dorival faz trabalho péssimo

O Dorival Junior, acho que ficou com raiva. Era um elogio falar que ele fazia 'arroz com feijão'. Ele fez isso no Ceará, no Flamengo e no São Paulo. Foi campeão no Flamengo e no São Paulo. Ele não tem culpa do elenco montado no Corinthians, mas, com este elenco, não tem cabimento colocar o Maycon de 5 e o Raniele de 10.

Ele não tem culpa do elenco [...], mas o Félix Torres não é lateral. Se não tem ponta, então não joga com ponta, faz o 4-4-2. [...] O trabalho dele é péssimo. Jogando o que está jogando, não vai ganhar todo jogo. Foram três aberrações [as últimas vitórias]. O trabalho do Dorival Junior é pior que o do Ramón Díaz.

Vitor Guedes

