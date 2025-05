Ex-São Paulo, Beraldo reforça dinastia brasileira na zaga do PSG

Com apenas um ano e cinco meses de PSG, o zagueiro ex-São Paulo Lucas Beraldo já coleciona convocações para a Seleção, elogios do técnico Luis Enrique e agora adentra uma seleta lista de jogadores brasileiros da sua posição que marcaram a história do clube.

Após levantar oficialmente o troféu da Ligue 1 no último sábado, na vitória em casa por 3 a 1 sobre o Auxerre, o defensor de 21 anos tornou-se bicampeão francês e chegou a cinco títulos pela equipe parisiense, somando mais uma conquista a um currículo que já contava também com o bicampeonato da Supercopa Francesa e uma Copa da França.

Agora com cinco taças na prateleira, o jovem jogador já ultrapassa neste quesito nomes importantes na história do PSG, como Ricardo Gomes, que atuou pelo clube entre 1991 e 1995, e Alex, que jogou pelos parisienses entre 2012 e 2014.

"Fico muito honrado só por estar na mesma lista de tantas referências da posição, ídolos brasileiros que desbravaram o futebol francês para que hoje eu pudesse estar aqui. Sei que minha carreira está apenas começando, mas trabalho muito para seguir essa tradição, representar bem o nosso país e buscar novos feitos", destaca Beraldo, que chegou ao PSG em janeiro de 2024, contratado junto ao São Paulo.

A relação entre zagueiros brasileiros e o clube de Paris é antiga. Fundado em 1970, o PSG contratou, já em 1971, Joel Camargo, vindo do Santos. Desde então, diversos defensores brasileiros passaram pelo Parc des Princes, com destaque para Thiago Silva, David Luiz e Marquinhos, o principal nome dessa dinastia.

Atual capitão da equipe, o jogador da Seleção soma 483 jogos e 32 títulos pelo PSG, números que fazem dele não apenas o recordista de partidas e troféus na história do clube, mas também o atleta com mais conquistas no futebol francês em todos os tempos.

"São nomes que dispensam comentários e que cresci assistindo e admirando. Para mim, é um privilégio conviver e aprender diariamente com o Marquinhos, dentro e fora das quatro linhas. Um jogador com esse currículo que ainda tem uma sede de títulos de um garoto que está começando só pode servir como inspiração para todos ao seu redor. Ele vive um grande momento e tenho certeza que ainda vamos conquistar muito mais coisas juntos", elogia Beraldo, que soma 57 jogos e 3 gols pelo PSG

O número de títulos de Beraldo e Marquinhos pode, de fato, aumentar em breve. No próximo sábado (24), o PSG disputa a final da Copa da França, contra o Reims, no Stade de France. No sábado seguinte (31), os parisienses viajam a Munique, na Alemanha, para enfrentarem a Inter de Milão na final da UEFA Champions League e podem conquistar um título inédito na história do clube.

Em junho, o PSG ainda disputará a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos, em que foi sorteado para o Grupo B, ao lado do Botafogo, do Atlético de Madrid e do Seattle Sounders.