Estêvão x Neymar: Alicia e Massini analisam relações com torcedores

Craques nos times em que atuam, Neymar e Estêvão cultivam relações diferentes com os fãs. Alicia Klein e Paulo Massini debateram o tema no Fim de Papo.

A colunista destacou que, apesar de muito mais novo, Estêvão parece entender e respeitar mais o palmeirense do que Neymar o torcedor do Santos. Para Massini, é impressionante como Neymar já desperdiçou chances de se acertar com os fãs.

Alicia: Estêvão homenageou torcida

Parte da reverência [no fim do jogo] da torcida é entender o quanto o Estêvão vai fazer falta para o time. Eu vou me permitir uma comparação entre a relação do Estêvão com a torcida e a do Neymar. Estêvão é um menino, de 18 anos, este sim um menino. E o outro, um cara de 33 anos que rodou o mundo e não consegue entender e respeitar sua torcida, enquanto o Estêvão está homenageando a torcida que o ovacionou na saída.

Alicia Klein

Massini: Neymar deveria ser o cara

O Neymar já teve milhões de chances [de se reorganizar] e é impressionante como não toca ele, o jeito dele. Isso me deixa decepcionado porque ele é o cara. Deveria ser. Tem Copa do Mundo. Ele é diferente, jogou 25 minutos, e foi bem.

Paulo Massini

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra