Escalação do São Paulo: Ruan sente dores no joelho e vira baixa para pegar o Mirassol

O São Paulo realizou, nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, o último treinamento para enfrentar o Mirassol, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Morumbis, e o Tricolor quer manter a boa fase na temporada.

O zagueiro Ruan sentiu dores no joelho direito e ficou em tratamento na parte interna (REFFIS Plus) e não enfrentará o Leão.

Luis Zubeldía, técnico do São Paulo, cumpre suspensão, então o time será comandado pelo auxiliar Max Cuberas. Já Ferraresi, que estava suspenso, está à disposição. Outro atleta que volta a estar apto para entrar em campo é Henrique, que trabalhou sem restrições ao lado de seus companheiros. O atacante vinha se recuperando de uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo

O clube paulista, porém, terá novamente uma série de desfalques importantes. Estão fora: Lucas (trauma no joelho direito), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreira (lesão da fáscia plantar no pé esquerdo) e Marcos Antônio (lesão muscular na coxa esquerda). O jovem Lucca (entorse no tornozelo direito) fecha a lista de desfalques.

Desta forma, um provável 11 inicial do São Paulo tem: Rafael; Nahuel Ferraresi, Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Alisson, Bobadilla, Lucas Ferreira, Oscar e Luciano; André Silva.

Amanhã tem Tricolor no #MorumBIS! ?? Adquira seu ingresso para o duelo com o Mirassol neste sábado, às 18h30, pelo Brasileirão > https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/OqS1U7k4Ll ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 23, 2025

O Tricolor é o atual 11º colocado, com 12 pontos. O time soma duas vitórias, deis empates e uma derrota na competição. O Mirassol, por sua vez, aparece logo atrás, em 12º, com 11 tentos.

Como foi o treino?

O São Paulo, comandado por Luis Zubeldía, fez um treinamento tático. Durante a atividade, o time fez exercícios de aquecimento com bola, seguidos de um trabalho que simulou situações de jogo e aprimorou as cobranças de bolas paradas. Para finalizar, o elenco fez um treino de finalização, encerrando os preparativos para a partida.