Escalação do Corinthians: Memphis, Garro e Matheuzinho viajam com o elenco para BH

O Corinthians finalizou na tarde desta sexta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, marcado para este sábado. O técnico Dorival Júnior pode ter um trio de novidades para a partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Memphis Depay, o meia Rodrigo Garro e o lateral direito Matheuzinho, que se recuperavam de lesões, participaram do treinamento com o elenco e irão viajar com os demais companheiros para Belo Horizonte.

Isso, porém, não significa que os três atletas ficarão à disposição do técnico Dorival Júnior para enfrentar o Galo. Isso porque a delegação ficará concentrada na capital mineira no domingo e na segunda-feira, quando embarcará para Buenos Aires, sede do confronto com o Huracán, pela Sul-Americana, que acontece na próxima terça.

Dorival iniciou as atividades desta sexta com um vídeo de instruções táticas ao plantel. Em seguida, ele comandou um trabalho tático e aproveitou o momento para ensaiar situações de jogo. O comandantes também aprimorou jogadas de bola parada.

A tendência é que o treinador corintiano mantenha o rodízio das últimas partidas, promovendo mudanças pontuais visando preservar a integridade física do elenco.

A provável escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Mana), André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele (José Martínez), Maycon, André Carrillo e Igor Coronado; Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

O grupo alvinegro chega em Belo Horizonte ainda nesta sexta-feira, no período da noite. O embate contra o Atlético-MG está agendada para às 21h (de Brasília) de sábado, na Arena MRV.

O Timão não tem apresentado um desempenho convincente, mas está conseguindo bons resultados. Além de avançar na Copa do Brasil, a equipe de Dorival Júnior vem de vitória no Brasileirão, em cima do Santos, e pulou para o oitavo lugar da tabela de classificação, com 13 pontos.

Veja lista de relacionados do Corinthians para a viagem:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Matheus Donelli;



Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro;



Laterais: Fabrizio Angileri, Hugo, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho;



Meias: Alex Santana, André Carrillo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Maycon, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan;



Atacantes: Héctor Hernández, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.