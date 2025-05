Em busca de soluções, Dorival faz testes em todos os setores e não repete Corinthians

O técnico Dorival Júnior ainda não conseguiu encontrar um padrão de jogo no comando do Corinthians. Em busca de soluções, o treinador tem promovido testes em todos os setores da equipe e ainda não repetiu uma escalação desde que desembarcou no Parque São Jorge.

Conhecido por fazer o 'arroz com feijão', Dorival tem feito mudanças consideráveis desde que assumiu o Timão. Ele preferiu alterar o esquema tático que antes era utilizado por Ramón Díaz e está testando alguns jogadores fora das suas posições habituais.

O garoto Breno Bidon, por exemplo, que sempre jogou como um volante, passou a ser usado mais avançado, na função de meia. Já o meio-campista André Carrillo, diante da ausência de extremos, foi deslocado para a ponta direita, enquanto Félix Torres foi de um zagueiro contestável para uma alternativa na lateral-direito.

Um dos casos que mais chamou atenção foi o de Raniele. Volante de origem, o jogador exerceu a função de um meio-campista no jogo contra o Novorizontino, na última quarta-feira, na Copa do Brasil. Ele fez a de José Martínez, atuando mais pelo lado direito e pisando na área constantemente.

O teste não agradou a torcida corintiana, mas Dorival defendeu a escolha em entrevista coletiva. Ele acredita que o jogador tem qualidade atacar mais e não se limitar apenas a defender.

"Vamos corrigir, buscar um posicionamento em que ele se sinta confortável. Ele tem condições de jogar rompendo, não só posicionado. Claro que sua primeira função é essa, até como zagueiro, tem essa característica, mas tem coisas muito boas do meio para frente em alguns momentos", analisou o treinador.

Dorival não disse se irá retornar ao 4-4-2, sistema que funcionou com Ramón, quando tiver os retornos de Memphis Depay e Rodrigo Garro. Os jogadores estão em processo final de recuperação de lesão e devem ficar à disposição em breve.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Atlético-MG. Os times se enfrentam na noite deste sábado, na Arena MRV, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).