Eliminação precoce diminui otimismo do Santos por renovação de Neymar

Do UOL, em Santos (SP)

A eliminação para o CRB na Copa do Brasil diminuiu o otimismo do Santos pela renovação do Neymar.

O que aconteceu

A queda precoce na terceira fase da Copa do Brasil pode impactar no futuro de Neymar no Santos. O contrato termina no dia 30 de junho.

A entrevista "sincerona" do camisa 10 logo depois da eliminação repercutiu mal na direção. O sentimento agora é de dúvida.

Neymar disse que "ainda não sabe se vai renovar". O começo da resposta teve um "não", seguido do "não sei ainda".

O astro ainda questionou o elenco santista: "Sei que comigo em campo as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos vimos que eu posso fazer a diferença, ajudar. Primeiro jogo que eu voltei e não dá para depender só de mim. Dependemos de todos para sair dessa situação", comentou ao Prime Vídeo.

A Copa do Brasil era vista por Neymar como uma chance de título pelo Santos. Ele já conquistou a competição em 2010.

Lutar apenas contra o rebaixamento pode desanimar Neymar, que sempre falou sobre voltar ao Peixe para torná-lo protagonista. A equipe da Vila Belmiro é vice-lanterna do Brasileirão.

Até a eliminação para o CRB, o sentimento era de otimismo. O Santos até projetava anunciar a renovação nos próximos dias.

Agora, o presidente Marcelo Teixeira pretende conversar com Neymar Pai para entender o que mudou. O planejamento era estender o atual acordo até junho ou dezembro de 2026.

Um importante dirigente do Santos disse ao UOL que "reformular o departamento de futebol" e "fazer uma boa janela de transferências" são as únicas saídas para Neymar ficar. O CEO Pedro Martins corre risco no cargo.

O mesmo diretor afirmou que, apesar das dúvidas, não vê Neymar indo para outro clube do Brasil. O acordo no Santos garante R$ 105 milhões em contrato, o equivalente a R$ 21 milhões por mês.

Os próximos dias devem ser decisivos para o futuro de Neymar no Santos. Quem vive no dia a dia do clube afirma que perder o ídolo seria dar um grande passo rumo a mais um rebaixamento.