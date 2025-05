Dono da casa, Charles Leclerc lidera primeiro treino livre para o GP de Mônaco de F1

Na manhã desta sexta-feira, o monegasco Charles Leclerc liderou o primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. O piloto da Ferrari foi seguido por Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren).

Leclerc começou a sessão se envolvendo em um acidente com Lance Stroll (Aston Martin), que provocou uma bandeira vermelha no circuito. O piloto canadense não conseguiu voltar para a pista devido a problemas no carro. Enquanto o monegasco apenas trocou a asa dianteira e completou a volta mais rápida do treino livre, com o tempo de 1min11s964.

Max Verstappen terminou na vice-liderança, com 1min12s127, e Lando Norris completou o pódio, com o tempo de 1min12s290.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, correndo pela Sauber, anotou sua melhor volta em 1min13s470 e ficou na 18ª posição.

O segundo treino livre acontece ainda nesta sexta-feira, a partir das 12 horas (de Brasília). A última sessão de treino é neste sábado, às 7h30. Mais tarde, às 11 horas, os pilotos vão disputar a classificatória para a corrida.

O Grande Prêmio de Mônaco é neste domingo, às 10 horas.