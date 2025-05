Djokovic se aproxima do 100º título ao chegar à final de Genebra

Novak Djokovic ficou a uma vitória de garantir seu 100º título no circuito de tênis ao derrotar nesta sexta-feira o combativo Cameron Norrie e chegar à final de um evento em quadra de saibro em Genebra.

O 24 vezes campeão do Grand Slam, jogando na Suíça como aquecimento para o Aberto da França, perdeu um match point no segundo set antes de vencer por 6-4, 6-7 (6/8) e 6-1.

"Foi a partida mais difícil do torneio para mim até agora, três sets", disse Djokovic.

"(No) segundo set, ele quebrou o saque e eu consegui voltar para o tie-break, (tive) um match point, fiquei um pouco tenso lá. Mas estou muito feliz por ter me reagrupado no terceiro set e jogado o melhor set do torneio."

Djokovic: jejum de conquistas

Djokovic tentará garantir sua primeira vitória em torneios desde a conquista do ouro olímpico em Paris, no verão passado, quando enfrentará o polonês Hubert Hurkacz na final deste sábado.

Ele almeja se tornar o terceiro tenista a alcançar a centena de títulos da ATP, depois de Jimmy Connors e Roger Federer.

O tenista de 38 anos disputa seu primeiro torneio desde que se separou do técnico e antigo rival Andy Murray.