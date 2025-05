Destaque do Palmeiras, Estêvão é o sub-23 da Série A com mais participações em gols em 2025

Nesta quinta-feira, o Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Autor de dois gols, Estêvão é o sub-23 com mais participações diretas na temporada, entre todos os times da Série A.

Na temporada, Estêvão tem dez gols marcados, quatro assistências e 14 participações diretas, em 29 jogos disputados, sendo titular em 24 oportunidades. Segundo dados do Sofascore, o atacante criou sete grandes chances, deu 59 passes decisivos, completou 72 dribles e venceu 150 duelos. O jogador ainda precisa de 158 minutos para participar de um tento.

? Estêvão (18 anos) é o jogador sub-23 dos times da Série A com mais participações em gols na temporada 2025! ?? ? 29 jogos (24 titular)

? 10 gols

? 4 assistências

? 14 participações em gols

? 158 mins p/ participar de gol

? 7 grandes chances criadas

? 59 passes... pic.twitter.com/9clli7T8Dl ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 23, 2025

No segundo tempo da partida contra o Ceará, Estêvão aproveitou o rebote de um pênalti perdido por ele mesmo e abriu o placar para o Palmeiras. Dois minutos depois, o jovem de 18 anos arrancou pela ponta direita, pedalou para cima da marcação e anotou um belo gol.

Ao todo, o atacante tem 25 gols e 14 assistências, em 75 jogos pela equipe profissional do Verdão.

Vendido ao Chelsea, da Inglaterra, Estêvão vive seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras. Antes do Mundial de Clubes, o Alviverde ainda disputa quatro partidas com o jovem no elenco, três pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Libertadores.

Classificação do Palmeiras e duelo contra o vice-líder no Brasileiro

Além dos gols de Estêvão, Flaco López também balançou as redes e fechou a vitória do Palmeiras sobre o Ceará. O Verdão se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil com o placar agregado de 4 a 0.

Agora, o Palmeiras volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Flamengo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

A equipe do técnico Abel Ferreira lidera a competição, com 22 pontos conquistados. O Rubro-negro é o vice-líder, com 18 pontos.