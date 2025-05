Destaque do Mirassol, Reinaldo projeta reencontro com São Paulo: "Muito carinho"

Neste sábado, o Mirassol visita o São Paulo, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela décima rodada do Brasileirão. O Leão, estreante na elite, tem 11 pontos e está na 12ª colocação. Um dos protagonistas da boa campanha da equipe é Reinaldo, ex-São Paulo, que disputa seu 14º Brasileirão consecutivo e reencontra seu antigo clube.

"Sempre que enfrento o São Paulo, faço questão de declarar minha gratidão por todo o tempo que vivi lá. É um clube que guardo com muito carinho, mas hoje visto a camisa do Mirassol. Quando o jogo começa, todo esse sentimento fica do lado de fora, e eu luto pelo clube que defendo. É um confronto direto e sabemos que não será fácil. O São Paulo é muito forte jogando em casa, mas já mostramos que temos condições de buscar pontos contra grandes equipes neste Brasileirão", disse Reinaldo, que, com quatro gols, é o artilheiro do Mirassol. Pelo Tricolor, ele atuou entre 2013 e 2022, tendo anotado 32 gols em 375 jogos.

Nesta edição, o experiente lateral soma quatro gols e duas assistências em nove partidas, liderando o ranking de participações ofensivas entre os laterais do Campeonato Brasileiro ? o que representa 43% dos gols do clube na competição. O segundo colocado nesse ranking é Luciano Juba, do Bahia, com quatro participações.

Os bons números de Reinaldo no Brasileirão 2025 o colocam, de forma isolada, como o lateral com mais participações diretas em gols na era dos pontos corridos ? considerando tanto laterais direitos quanto esquerdos. São 80 participações no total, com 35 gols marcados e 45 assistências, superando nomes como Léo Moura (77) e Juan (73), ambos ex Flamengo.

"Sempre que me perguntam como estou me sentindo aqui, tenho orgulho em dizer que estou feliz. Apesar de ser a primeira vez na Série A, o Mirassol já vinha, há alguns anos, se preparando e se estruturando para esse momento. E, quando as coisas funcionam bem fora de campo, a chance de dar certo dentro dele é muito maior", finalizou o lateral

Os números o colocam como o lateral esquerdo ex-São Paulo mais artilheiro da história do clube, à frente de Gustavo Nery (31 gols) e Serginho (28) e o quarto com mais partidas na posição, tendo conquistado o Paulistão de 2021. O duelo, válido pela 10ª rodada, será direto, já que o São Paulo soma 12 pontos, apenas um a mais que o Mirassol.

Campanha do Mirassol

Em nove rodadas, a equipe acumula duas vitórias, cinco empates e duas derrotas ? campanha superior à de clubes tradicionais como Santos, Vasco, Fortaleza, Internacional e Grêmio. Até a 9ª rodada, o time comandado por Rafael Guanaes tem mostrado um bom futebol, com vitórias sobre Grêmio e Corinthians, além de empates importantes contra Bahia, Fortaleza e Atlético Mineiro (2 a 2). Na rodada passada, conquistou mais um ponto ao empatar em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio.