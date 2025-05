Deco fala sobre renovação de Lamine Yamal com o Barcelona: "Vai por um bom caminho"

Após uma temporada badalada com a camisa do Barcelona, Lamine Yamal já preocupa os dirigentes do clube com seu curto tempo de vínculo com a equipe. O atacante tem contrato com os catalães até junho de 2026, porém, o diretor esportivo e ex-jogador Deco afirma que as negociações para um novo acordo caminham bem.

"A renovação está indo bem. Lamine é um jogador que tem uma maturidade que não é normal. Eu tenho um filho da mesma idade. É um jogador com muita qualidade e autoconfiança, mas nunca podemos esquecer que ele tem 17 anos", relatou o português, em entrevista à RAC1.

Heading into the final chapter. ???? pic.twitter.com/U1gbVM4ixN ? FC Barcelona (@FCBarcelona) May 22, 2025

Com apenas 17 anos, Yamal já é considerado um dos melhores jogadores do mundo e está na disputa pela Bola de Ouro. Na temporada, anotou 18 gols e deu 22 assistências em 54 partidas.

O jovem teve desempenho notável em partidas decisivas pelo Barça, na reta final da liga local, na decisão das copas do país e na fase de mata-mata da Liga dos Campeões.

Deco também disse que chegou a receber sondagens pelo jogador na última temporada, em que Xavi ainda era técnico do Barcelona. Entre os interessados, o diretor destacou o Paris Saint-Germain.

"Na temporada passada, sim (houve procura por Yamal), nesta ainda não, mas o que queremos é que ele fique. Você não quer ouvir ofertas, mas o PSG perguntou sobre ele", declarou.

Em pouco mais de dois anos de carreira, o atacante já conquistou dois Campeonatos Espanhóis, uma Supercopa da Espanha e uma Copa do Rei, além de uma Eurocopa com a seleção espanhola em 2024.

Yamal entra em campo pela última vez na temporada pelo Barça neste domingo. A equipe visita o Athletic Bilbao, no San Mamés, pela última rodada do Espanhol. A bola rola às 16h (de Brasília).